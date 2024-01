Vandali nella sede degli scout di San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) Arezzo, 30 gennaio 2024 – Grave attoconotte tra domenica e lunedìdi San, in piazza Masaccio. Ignoti, probabilmente forzando la porta d'ingresso, sono entrati all'interno dei locali, hanno aperto gli estintori macchiando con la polvere il pavimento, una delle stanze e il bagno. Hanno poi disegnato in terra - disegni irriverenti, comprese le svastiche - e imbrattato il muro dove sono riprodotti i personaggi della giungla per i bambini. Un fatto sconcertante. Il gruppoha già provveduto a fare regolare denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Sane ieri sera i capi comunità e il clan, ovvero i ragazzi più grandi che parte parte dell'associazione, hanno dato una grande ...