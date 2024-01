Valtrompia | trovato il corpo del runner Fabio Ferrari Si pensa a un incidente

Dopo giorni di ricerche serrate, infatti, il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato in Valtrompia, a circa 2 mila metri d'altezza. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso, per lui ...Ingegnere di professione, di 55 anni, era partito per andare a correre ed è caduto nel vuote per un centinaio di metri. È il terzo escursionista morto in pochi giorni nel Bresciano ...Trovato il corpo del runner di Provaglio d'Iseo scomparso domenica durante un allenamento in Valtrompia. Intorno alle 15.30 i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita di Fabio Ferrari - 55 anni, ...