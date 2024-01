Valsa | al via l’era Giuliani | Necessaria una scossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il giorno più difficile della gestione Gabana unisce l’addio al benvenuto, senza rispondere a tutti i dubbi sorti nella conferenza stampa che ha presentato Alberto, nuovo coach di Modena Volley, e ha salutato Francesco Petrella. La presidente Giulia Gabana e il direttore sportivo Alberto Casadei hanno parlato di un progetto di tre anni che in soli tre mesi ha perso il timoniere e affidato le loro rinnovate speranze alle mani di un tecnico che in Italia e non solo sa come si vince. Addio a Petrella. "Non mi piace esonerare allenatori – è l’incipit della presidente Gabana – e il senso di cambiare non è quello dei risultati o della classifica, ma il fatto che la squadra non riuscisse a giocare. Era l’unico mezzo che avevo per dare una. Siamo sempre rimasti accanto a Petrella comunque, nelle scelte e in tutto il resto, e mi dispiace che ...