Valditara | “Docenti orientatori a servizio di studenti e famiglie Sono stati formati e saranno adeguatamente retribuiti”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha sottolineato l'importanza del docente orientatore nel sistema scolastico. Durante la sua visita al Campus Elis per il progetto Distretto Italia, ha esposto la sua visione per un'educazione che collega strettamente talento giovanile e opportunità nel mondo dell'impresa. L'articolo .

“Credo che i ragazzi non debbano preoccuparsi di nulla, se non preoccuparsi di studiare, perché l'esame di Stato è un momento di verifica conclusiva che noi vogliamo sia seria, ma che non deve ...Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato oggi gli amministratori delegati delle aziende di "Distretto Italia", riuniti in Elis per fare il punto sul progetto a nove ...Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara firma il decreto: "L’Esame si svolgerà come lo scorso anno" ...