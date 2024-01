Vaiolo delle scimmie | “Situazione monitorata e sotto controllo” I medici fiorentini | “Vaccino per le categorie a rischio”

(Di martedì 30 gennaio 2024) Firenze, 30 gennaio 2024 – Sono undici i casi didiagnosticati in Toscana tutti prontamente gestiti dalle aziende sanitarie, spiegano dagli uffici dell’assessorato al diritto alla salute. I servizi di igiene pubblica hanno svolto le indagini epidemiologiche per individuare eventuali contatti e hanno proceduto, nei giorni scorsi, a notificare i casi al Ministero della salute. Il contagio risalirebbe al periodofestività natalizie. Sono state messe in atto tutte le misure individuate nella circolare ministeriale che prevedono autoisolamento e informazione sulle misure igieniche i comportamenti da attuare, al fine di prevenire la diffusione ad altre persone della malattia. La Regione, con i settori competenti, è in stretto contatto con le Asl per un monitoraggio costante della ...

La nota della regione sui casi identificati in Toscana. Si pronunciano anche i Medici di Firenze: “Al di fuori dei rapporti intimi la sua trasmissione non è comune” ...Nel 2024 le prime consegne di Amazon Prime con droni arriveranno anche in Italia. Lo ha confermato oggi in una nota il colosso delle Big Tech. “Il nuovo drone Prime Air, MK30, è l’ultima innovazione s ..."Bimbo vaxato, o morto o sempre malato": sono alcune delle scritte no vax apparse sul muro del cimitero di Arconate, in provincia di Milano ...