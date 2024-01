Vaiolo delle scimmie | dieci casi a Firenze Si cerca di ricostruire la mappatura dei contagi

(Di martedì 30 gennaio 2024)persone sono risultate positive al. Si tratta di un’infezione virale che si manifesta principalmente attraversoeruzioni cutanee con vescicole, linfonodi ingrossati e febbre. Isono emersi a partire dalla seconda settimana di gennaio. È stato un medico di famiglia nel Mugello il primo a intuire e segnalare un paziente sospetto. Poi le analisi hanno dato conferma. Ne dà notizia Repubblica. In poco tempo sono state così avviate le ricerche di prevenzione per risalire ad altri possibili. E sono state scoperte una decina di infezioni. Secondo quanto ricostruito, sette di queste persone, giunte da più province della regione, erano state in una discoteca nell’hinterland di, frequentata principalmente ...

TAGLIO DI PO - Nella giornata del 27 gennaio si sono rinnovate per la 138esima volta le celebrazione in occasioni della festa votiva della Madonna del Vaiolo a Taglio di Po, un evento che trascina la ...TAGLIO DI PO - Freddo e nebbia non hanno fermato la tradizionale processione per la festa della Madonna del Vaiolo di Taglio di Po. Oltre tremila persone da tutto il Delta hanno partecipato alla ...Il corteo ha poi proseguito per le strade principali del paese, salendo sull’argine del Po di Venezia uno dei simboli iconici della comunità. La processione, arrivata al sagrato della chiesa, è ...