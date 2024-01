“Vai!” | il testo della canzone di Alfa a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 30 gennaio 2024) In attesa di vederesul palco dell’Ariston, scopriamo ildel suo brano ““, scritto da A. De Filippi – I. B. Scott – M. A. Jackson – A. De Filippi Ed. Nelida Music/Mark Jackson Music Publishing/ Gamma Tone Music Publishing – Milano.di “” –Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tuVai a tempo col respiro e se corri ne avrai di piùMa se morirò da giovaneSpero che sia dal ridereMi han detto se ti senti così vivoNon guardare indietro mai e vai uh uhNon guardare indietro mai e vai uh uhNon guardare indietro e vai vaiMi han detto punta al sole ma non come IcaroChe il mondo è troppo grande per pensare in piccoloMa se morirò da giovaneQualcosa avrò da scrivereMi han detto aspetta che arrivi il mattinoDopo prendi tutto e vaiIo voglio solo vivereSia ...