Usa | per rifinanziare Unrwa cambiamenti

(Di martedì 30 gennaio 2024) 22.25 "Dobbiamo vederefondamentali prima di poter riprendere a fornire finanziamenti direttamente alla". Così l'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield. Poi ha precisato: "Dobbiamo guardare all'organizzazione, a come opera a Gaza, a come gestisce il proprio personale e garantire che le persone che commettono atti criminali siano ritenute immediatamente responsabili in modo che l'agenzia possa continuare il lavoro essenziale che sta svolgendo".

La tata ha sedato mamma e nonna con del tè ed ha portato via il neonato di tre giorni, lasciando un biglietto in cui diceva alla famiglia di non essere "piagnucoloni". Due giorni dopo i poliziotti han ...Il New York Times, nonostante le sue battaglie contro OpenAI e Microsoft, ha ceduto all'IA: userà l'Intelligenza Artificiale per i suoi articoli.Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...