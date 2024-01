Usa riattivano sanzioni a settore petrolifero Venezuela

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Gli Usa hanno annunciato che reimporranno lesule del gas del, dopo che la Corte Suprema del Paese sudamericano - fedele al presidente Nicolas Maduro - ha vietato ai candidati dell'opposizione di candidarsi alle elezioni presidenziali. "In assenza di progressi tra Maduro e i suoi rappresentanti e la piattaforma unitaria dell'opposizione, in particolare nel consentire a tutti i candidati presidenziali di competere nelle elezioni di quest'anno, gli Stati Uniti non rinnoveranno la licenza generale 44 quando scadra' il 18 aprile 2024", ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew.