Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 30 01 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ma visto che Queen Mary è così in vena di cambiamenti da aver introdotto il Trono classico Over e da aver deciso che le segnalazioni su corteggiatori e corteggiatrici dinon sono più gravi perché in fondo vi conoscete da poooooco, ecchessarammmaiiii, ecchecciffffffffffaaaaaaaa, non possiamo introdurre anche una nuova regola che impedisce ai suddetti corteggiatori e corteggiatrici di fare entra ed esci dallo studio ogni caspita di? Basta, basta, basta è da 25 anni che assistiamo a ste transumanze isteriche dietro le quinte, una volta erano pure originali e inattese, ora sembrano quasi un passaggio obbligato, sono noiose, sono la copia di mille riassunti, non servono a niente perché tanto sappiamo TUTTI che torneranno nelladopo (nel caso specifico di Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto ...