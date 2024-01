Uno sguardo al futuro | progetti di orientamento per gli studenti delle scuole superiori

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 30 gennaio 2024) Terminate le, moltidevono affrontare alcune decisioni cruciali per il loro: entrare subito nel mondo del lavoro o continuare gli studi? E in questo caso, quale corso di laurea scegliere? Spesso, purtroppo, questa scelta viene fatta in modo impulsivo, affrettato...