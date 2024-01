Unisannio sempre più inclusiva | introdotta la carriera alias per gli studenti transgender

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Università del Sannio istituisce lacontro le discriminazioni legate all’identità di genere. Definito l’iter che consente ae studentesse, docenti e personale, di ottenere un’identità diversa da quella anagrafica. E quindi di utilizzare il nome di elezione in base alla propria identità di genere. Chi è interessato troverà un modulo presente nella sezione “Studente” del sito web di ateneo per sottoscrivere un accordo di riservatezza, che darà la possibilità di svolgere ogni atto diinterno all’Ateneo utilizzando le generalità(es. prenotazione e svolgimento esami, discussione della tesi di laurea). Dopo l’attivazione della, infatti, il nome di elezione apparirà nella propria ...

