Ungheria | Tajani | ‘genitori Salis 2 ore in ambasciata | ora verso carcere da figlia’

“Inizia a vedersi un po’ di luce in fondo al tunnel” scrive Roberto Salis , dopo aver appreso che la diplomazia si muove per sua figlia Ilaria , ... (ilfattoquotidiano)

Caso Ilaria Salis , l’intervento su “X” del ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani , dopo la scioccante immagine che ha visto arrivare in aula ... (thesocialpost)

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Sul caso Salis, "per quanto riguarda la questione degli arresti domiciliari, devono essere chiesti dall'avvocato in ... (liberoquotidiano)

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Sul caso Salis, “per quanto riguarda la questione degli arresti domiciliari, devono essere chiesti dall’avvocato in ... (calcioweb.eu)

Antonio Tajani, il Segretario Generale della Farnesina, Ambasciatore Riccardo Guariglia, ha convocato questa mattina al Ministero degli Esteri l’incaricato d’Affari della Repubblica di Ungheria. Nel ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "I genitori della Salis sono stati due ore all'ambasciata, ora stanno andando in carcere a visitare la figlia". Lo spiega il ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, al ...Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato a Radio Anch'Io: «Anche stamani il nostro ambasciatore in Ungheria andrà al ministero a protestare per questo trattamento riservato a una ...