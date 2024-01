Ungheria | Schlein | ‘Meloni vanta amicizia con Orban | ora dica parola chiara’**

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Non si capisce perché il governo non attivi ogni canale, compreso quello politico vista l’con”. Così Ellyai cronisti alla Camera. “E spiace che anche in questa circostanza”, aggiunge riferendosi alle parole del leghista Andrea Crippa “si levino voci dalla maggioranza che sembrano giustificare questo trattamento che viola il diritto europeo e internazionale”. “Vorremo invece che ci fossero uno sforzo forte e unachiara da parte di Giorgia Meloni che ha spessoto la suacon. Ricordiamo che inoltre l’Ungheria è un paese che è stato spesso criticato e messo sotto accusa per il mancato rispetto dei principi dello stato di diritto e su questi temi è stato spesso difeso da Giorgia Meloni sua alleata, ma non può esser così anche quando è evidente che quel mancato rispetto dei diritti colpisce sulla pelle una cittadina italiana”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 30 gen. (askanews) – “Ilaria Salis deve tornare in Italia. C’è una decisione-quadro del Consiglio europeo che permetterebbe di farla tornare in Italia ai domiciliari e non si capisce perché il g ...L’esponente del partito di Giorgia Meloni ha ribadito che il governo – non appena sono arrivate le immagini di Ilaria Salis in manette all’udienza in Ungheria– si è attivato. Caso Salis, Malan (FdI): ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Ilaria Salis deve tornare in Italia. C’è una decisione quadro dell’Ue che consente che venga ai domiciliari. Non si capisce perchè il governo non si attivi per una cittadi ...