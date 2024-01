Ungheria | Schlein | ' Meloni spezzi silenzio e si attivi per portare Salis in Italia'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Ilariadeve tornare in. C'è una decisione quadro dell'Ue che consente che venga ai domiciliari. Non si capisce perchè il governo non siper una cittadinana, detenuta in condizioni disumane, portata in aula con mani e piedi legati, tenuta da un guinzaglio: immagini che hanno suscitato lo sdegno di tutti". Così Ellyai cronisti alla Camera. "il".

E' arrivata ieri in tribunale a Budapest con ceppi di cuoio ai piedi e manette a mani e polsi. Ilaria Salis, accusata di aggressione ...