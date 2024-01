Ungheria | Procaccini Fdi | ‘Salis in catene? In Italia è più o meno uguale’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Ilaria Salis indavanti ai giudici ungheresi? "Basta andare a vedere un rapporto come quello fatto da Antigone per sapere che inè più ouguale. Si viene portati in tribunale molto spesso in manette, si viene ristretti in gabbie, box. Credo sia giusto fare una riflessione – che non riguarda solo l'Ungheria ma anche l'e in generale l'Europa – sul rispetto di un cittadino che è ancora imputato e non è condannato a nulla". Lo ha detto ad Agorà su Rai Tre Nicola, europarlamentare di Fdi e copresidente del gruppo Ecr. "Credo – ha proseguito l'esponente di Fratelli d'– che si debba esercitare tutta la moral suasion possibile ben sapendo che c'è una separazione tra potere giudiziario e potere esecutivo in Ungheria".