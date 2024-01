Ungheria | opposizioni con Forza Italia e Lega chiedono Meloni in aula**

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Tutte le(Pd, M5S, Avs, Azione, Più Europa e Iv)alla premier Giorgiadi intervenire in aula sul caso Ilaria Salis. Alla richiesta di un’informativa urgente si è anche associata. E subito dopo anche la. “Esprimo parere favorevole ma non per le motivazioni che ho sentito precedentemente”, spiega il leghista Davide Bellomo rispetto alle dichiarazioni in aula degli esponenti dell’opposizione. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 30 gen. (askanews) – “Bisogna riportare in Italia Ilaria Salis: lo prevede una decisione quadro del Consiglio europeo del 2009 che offre la possibilità, in attesa di un processo, di applicare mi ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Sul caso Salis, “per quanto riguarda la questione degli arresti domiciliari, devono essere chiesti dall’avvocato in Ungheria, il trattato prevede che si possa chiedere di a ...Il ministro degli Esteri ha spiegato che l’ambasciatore sta protestando al ministero per il trattamento riservato alla donna, portata in udienza in catene. Le opposizioni si sono già messe in moto per ...