Ungheria | De Cristofaro Avs | ‘tempo degli appelli è finito | Italia batta pugni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – “Le brutali immagini di ieri di Ilaria Salis in manette e al guinzaglio in un tribunale ungherese dimostrano che il tempo. Ora è necessario passare dalle parole ai fatti. Quanto fatto in questi undici mesi di calvario di Ilaria dal governono e dalla nostra struttura consolare inè poco o niente. La vicenda Salis è stata trattata in maniera burocratica. Come denuncia giustamente il padre. Il ministro Tajani non pensi che basti un tweet o la doverosa convocazione dell?ambasciatore ungherese, c?è bisogno che l?i pugni con l?e che venga formalizzata la richiesta di rientro indella Salis. Sempre meglio del ministro della Giustizia Nordio non pervenuto su questa vicenda, neanche dopo il Question time di Avs delle scorse settimane”. Lo afferma il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama.“Le normative europee prevedono che una persona che appartiene alla Ue possa avere i domiciliari nel suo Paese – prosegue il capogruppo di Avs – La decisione quadro 2009/829/GAI deve essere applicata dal governo di Orban e consentire così a Ilaria Salis di tornare in, attendere il processo ai domiciliari ed esercitare il diritto alla difesa in video collegamento. L?deve esigere dagli ungheresi il rispetto di queste normative. Giorgia Meloni che si vanta sempre di tutelare gli interessi della ?nazione? eni, e fa del sovranismo la sua cifra politica, faccia la voce grossa con Orbán per riportare la cittadinana Ilaria Salis a casa. Non vorrei che la freddezza del governo sia dovuta al fatto che la Salis è una militante antifascista”, conclude De. L'articolo CalcioWeb.