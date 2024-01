Ungheria | Bonelli mostra le foto di Ilaria Salis in catene | ‘Meloni tace | chiami subito Orban’**

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – “Lei è, un’italiana, e quest’immagine dovrebbe indignare la premier Meloni che sta in silenzio. Meloni dovrebbe chiamare immediatamente il suo collega Orban e chiedergli com’è possibile che una persona venga trattata in questo modo, con le, al guinzaglio. Inaccettabile. La premier venga in aula e spighi perché un’italiana viene trattata così”. Lo dice Angelo, incontrando i giornalisti in piazza Montecitorio,ndo un collage dichenoieri in udienza in Ungheria, dove rischia fino a 24 anni di carcere, con lee le manette ai polsi e alle caviglie. L'articolo CalcioWeb.

