Ungheria | Bonelli | ' ambasciata italiana sapeva ma intervento solo dopo arrivo troupe Tg3'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - "Vogliamo sottolineare un comportamento che per noi va censurato ed è quello dell'in: da 11 mesi, il papà aveva avvertito equando il padre ha chiamato ladel Tg3 ci siamo attivati. Non può funzionare così. Non ci possono essere due pesi de misure". Lo dice in Aula alla Camera Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, intervenendo sul caso di Ilaria Salis.

Roma, 20 gen. – (Adnkronos) – “Leggo che il ministro Lollobrigida non commenta le immagini ignobili di Ilaria Salis in catene perché dice di non averle viste. Forse è impegnato a fermare qualche treno ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Assurdo e inspiegabile che dopo 24 ore dalla diffusione delle foto di Ilaria Salis in catene, Meloni resti ancora in silenzio: paura di disturbare il suo maestro Orban Me ...L’insegnante, detenuta da quasi un anno per scontri in Ungheria, rischia fino a 24 anni di carcere. L’ambasciatore ungherese convocato dal ministro degli Esteri per ricevere la protesta formale del go ...