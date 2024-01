Una città di serie A Il lungo campionato di Patrizio Sala si è fermato a Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) La sua vita da mediano l’ha inevitabilmente portato in giro per l’Italia: dalla Brianza ha fatto dapprima tappa a Torino, dove ha vissuto la fase più importante della sua intensa carriera sportiva. Qui, infatti,, classe 1955, nato a Bellusco, cresciuto calcisticamente nel, ha vinto lo scudetto nella stagione 1975-1976 con il Toro allenato da Gigi Radice. Un’impresa che i tifosi granata ricordano sempre con infinita nostalgia. Le stesse suggestioni che prova ovviamente pure il “Pat“, che vinse il titolo tricolore al primoinA. La professione gli ha fatto poi conoscere altre: ha giocato a Genova, sponda doriana, Firenze, Pisa, Cesena e Parma. Il suo personalissimo giro d’Italia è poi proseguito come mister: ha allenato, oltre le ...