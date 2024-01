Una canzone per imparare a voltare pagina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 gennaio 2024) Thomas Cotrone, in arte Keyma, è diventato noto per la sua“Lacrime Di Violenza“ contro i femminicidi: nei suoi brani parla ai giovani contro la violenza sulle donne. Il suo ultimo brano “Fidati di me“, sempre rivolto ai giovani, sarà disponibile venerdì 16 febbraio a mezzanotte su tutti i digital store, mentre il video ufficiale uscire su YouTube lo stesso giorno alle 14. Keyma, nato a Giussano nel 1997, ora vive a Lentate e sin da piccolo, grazie al nonno, è sempre stato in contatto con la musica. Ha scelto di creare “Lacrime Di Violenza“ con la sua collega Ilaria, che tratta di un argomento molto delicato e attuale, il femminicidio, realizzando diversi eventi su questo dramma, portando lanelle scuole proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. "Fidati di me – spiega il cantante – è una ...