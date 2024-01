Un tetto alle licenze | Non vogliamo certo una guerra col food Ma serve equilibrio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 gennaio 2024) L’iniziativa è partita il 24 gennaio ma conta già 50 adesioni. Non poche. E dal gran movimento di riunioni e gruppi whatsapp, il numero di consensi è in continua lievitazione. I commercianti del centro storico si preparano, con toni pacati ma risoluti, a condurre una battaglia. Non contro qualcosa o qualcuno in particolare, ma innanzitutto per loro stessi. Per continuare a fare il mestiere che amano e con cui danno sostentamentoloro famiglie e ai loro collaboratori. Gli ultimi anni sono stati estremamente difficili, l’era Covid segnata dal continuo apri e chiudi e il rialzo dei prezzi dovuto al difficile contesto internazionale sono stati scogli su cui in diversi sono naufragati. Alcuni hanno ammainato le vele perché i conti non tornavano più, altri per stanchezza, perché stufi di arrivare stremati a fine mese. "In centro – dicono i rappresentanti della ...