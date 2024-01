Un Posto al Sole anticipazioni oggi 30 gennaio | il dolce calore di Raffaele nei confronti di Antonio

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nella puntata di Unaldi302024, che andrà in onda su Rai3 alle ore 20.50, gli spettatori saranno travolti da emozioni intense e colpi di scena che agiteranno il tranquillo mondo della soap. Lerivelano che Marina, interpretata da Marina Giordano, si troverà di fronte a una situazione difficile dopo il confronto agitato con Filippo. In particolare vedremopronto a donare tutto il suoverso il piccolo. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa emozionante puntata. Unalsettimanali dal 29 al 2 febbraio: Filippo sconvolto dalle rivelazioni di Diego Unal...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto ... (comingsoon)

I nuovi atelier, riservati solo ai top client, sono concepiti quasi come case private. E, tra una prova d’abito e l’altra, si degustano whisky e caviale ...ed in casa Milan è forse arrivata finalmente l’ora del sole. I mesi fino ad ora trascorsi sono stati tutt’altro che facili, ma i Rossoneri non hanno mollato la presa, riuscendo a mantenere stabilmente ...Il corpo delle donne è spesso commentato, anche in ambito professionale, dove i feedback e i commenti dovrebbero riguardare solo le competenze ...