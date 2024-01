Un pizzaiolo faentino a Sanremo

(Di martedì 30 gennaio 2024) Unalla corte diper preparare le pizze senza glutine a vip e cantanti. C’è anche Salvatore Battiloro, giovane e talentuoso artigiano originario del napoletano ma da anni a Faenza assieme alla sua famiglia, tra i quaranta specialisti della pizza che arriveranno da tutto il mondo per sfidarsi a villa Ormond, che quest’anno si trasformerà nel Villaggio del Festival, e che ospita la seconda edizione del ’Pizza Festival’, la competizione gastronomica ideata da tre maestri pizzaioli: Francesco Fortuna, Gennaro Galeotafiore e Franco Buccinnà. La manifestazione è stata pensata in contemporanea al festival didavanti a una giuria di pizzaioli esperti (Salvatore Lioniello, Marco Quintili, Pietro Fontana, Jessica de Vivo, Loredana Errichiello, Francesco Pucci e Wlady Nigro di Calabria Food Porn) mentre le creazioni ...

