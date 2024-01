Un nuovo studio CoEHAR rivela denti più bianchi negli ex fumatori che usano sigarette elettroniche o prodotti a base di tabacco riscaldato

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 30 gennaio 2024) Un sorriso sano erappresentano una forte motivazione a smettere di fumare. Il primointernazionale a valutare l’impatto dell’uso deielettronici a rilascio di nicotina sull’estetica del sorriso evidenzia come, per chi non riesce a smettere di fumare definitivamente, il passaggio aiprivi di combustione contribuisce a ripristinare il bianco