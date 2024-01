Un nuovo problema torna ad affliggere Waze e i comandi vocali di Android Auto

Non c’è pace per Matthijs De Ligt , ancora costretto a fermarsi. Il difensore del Bayern Monaco , che già sul finire dell’anno solare 2023 era stato ... (sportface)

Fiumicino , 19 gennaio 2024 – “Le due commissioni in forma congiunta si sono riunite nella giornata di ieri per trattare l’argomento plateatico e la ... (ilfaroonline)

Milan , le fasi burocratiche per la realizzazione del nuovo stadio a San Donato procedono ma non mancano i problemi come quello dei trasporti ... (dailymilan)

Il giocatore ha passaporto italiano, ergo non ci sarebbero problemi per il tessaramento. Compleanno Chinaglia, un ritratto di “Long John”, eroe della Lazio campione d’Italia del 1974 nel giorno in cui ...«Futuro Artificiale è un breve volume da leggere in poche ore, scritto con l’idea di dare vita a un ragionamento e una riflessione collettiva, per cercare di capire meglio l’impatto delle nuove ..."I nuovi camion che presentiamo oggi rappresentano un sistema ...differenziata e una maggiore quantità di rifiuti raccolti". Ruggiero commenta anche il problema del 60% di partenopei che non paga la ...