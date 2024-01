Un Medioevo pieno di immagini Come ora

(Di martedì 30 gennaio 2024) È il numero 29. Tanti sono i libri, tra romanzi e saggi, sfornati da Marcello Simoni, che nella sua bacheca vanta anche il premio Bancarella (2012). Il giallo storico è il suo elemento, illa sua passione. E Morte nel chiostro (La nave di Teseo), da oggi nelle librerie, l’ultima fatica letteraria. Per qualcuno è la versione al femminile de Il nome della rosa, il capolavoro di Umberto Eco che ha appassionato generazioni di lettori. La storia, ambientata nel XII secolo, parte da Ferrara, dove sono in corso le esequie di papa Urbano III. Nel frattempo, il piccolo monastero femminile di San Lazzaro, alle porte della città, è sconvolto da una serie di misteriosi delitti. A rimettere le cose a posto ci penseranno la badessa Engilberta di Villers, originaria dei boschi nordici del ducato di Brabante, e Beatrice de’ Marcheselli, giovane vedova entrata ...

Il nuovo giallo storico di Marcello Simoni, con due donne protagoniste: "È il mio omaggio a Ildegarda di Bingen, studiosa e profetessa" ...ROMA (ITALPRESS) – “Non conosco i tempi parlamentari, ma spero in breve tempo in un passaggio con l’approvazione definitiva alla Camera. Il 2024 sarà ...Chi critica l’autonomia differenziata vuole restare nel «Medioevo», in «un’Italia immorale a due ...dei centri di potere è come dare degli idioti ai cittadini, perché è pieno di casi in cui dopo un ...