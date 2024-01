Un giallorosso in diffida | inibizione e ammenda per Carli | il motivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa gara con il Taranto non lascia in dote squalifiche per il Benevento, almeno per quanto riguarda il parco giocatori. Dal comunicato del Giudice Sportivo, infatti, emerge soprattutto l’fino al 6 febbraio inflitta al direttore tecnico Marcello, espulso allo “Iacovone“. Il dirigenteè stato sanzionato anche con undi 500 euro “per avere, al 12° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica per protestare nei confronti di una decisione di quest’ultimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (p. aggiuntiva)“. Per quanto riguarda i calciatori, va segnalato l’ingresso in ...