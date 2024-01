Un dosso danneggiato nel bolognese porta la firma “Dossoman” Il sindaco | “Nessun eroe | è un vandalo che compie reati seri”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Non solo gli autovelox, ora tocca anche ai dossi. Infatti dopo il Veneto, dove a Giavone di Veronella è stato completamente rimosso undurante la notte, ora anche a Calderara di Reno (Bologna) unartificiale è stato. Oltre al danno anche la beffa, dato che l’atto vandalicoladel suo autore: “man“, come è scritto a caratteri maiuscoli sull’asfalto, con la vernice verde. Il, Giampiero Falzone, non lascia cadere nel silenzio la questione e, in un post su Facebook, condanna con fermezza il gesto. “Si osanna Fleximan come fosse un. Aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi, e si osannano questi individui come se avessero fatto l’impresa dell’anno”. Poi continua: “Non si tratta di eroi, ...