Un apparecchio all’avanguardia

(Di martedì 30 gennaio 2024) PERUGIA A Medicina nucleare del Santa Maria della Misericordia è arrivata la nuova Pet TC, acquistata a metà novembre 2022 con fondi PNRR, per 2,4 milioni di euro. Il macchinario, che è già in funzione da qualche giorno per le prove di taratura e collaudo, ieri è stato benedetto dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Alla cerimonia erano presenti la presidente della Regione, Donatella Tesei, il sindaco, Andrea Romizi, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera, Giuseppe De Filippis, accompagnato dal direttore sanitario, Arturo Pasqualucci e da altri primari. La Pet TC è un’apparecchiatura di diagnostica strumentale pesante di alta specializzazione che viene utilizzata per lo studio di patologie oncologiche e non attraverso l’utilizzo di diversi radiofarmaci in grado di tracciare il funzionamento dei vari organi e le eventuali alterazioni degli stessi. Il compito che dovevamo affrontare era ...