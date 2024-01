Un anno coi fiocchi | come portarli tra i capelli | sciolti o raccolti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 gennaio 2024) Leziosi e coquette, ma anche gotici e dal sapore rock, ipersono l’accessorio irrinunciabile per decorare trecce e chignon, code di cavallo e semi. Un trend che si appresta a conquistare la primavera estate 2024, tanto sui social quanto attraverso i beauty look romantici e avanguardisti dell’Haute Couture parigina. Del resto isi erano già posati sulle manicure più graziose e smorfiose del momento. Una conferma che arriva anche dalle predizioni di Pinterest per il 2024, che vedono le ricerche relative aiin aumento fino al 190%. E, poi, ci sono i look di Jennifer Lopez e Sydney Sweeney, Tessa Thompson e Sarah Jessica Parker, che h...