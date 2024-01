Un altro debutto

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 gennaio 2024) Il primo mese del 2024 si appresta a finire eppure le novità in casa TNA sono già state molte. Ildi Nic Nemeth è stato molto importante ma a questo si è aggiunto anche quello di Mustafa Ali, completamente a sorpresa. Magari l’avrei gestito in una maniera differente, non con un video così che per quanto allettante mi lascia un po’ deluso. Per quanto mi riguarda, quando ci sono questi debutti a sorpresa devono avvenire in un segmento in cui il lottatore in questione spunti all’improvviso sul ring, magari aiutando qualcuno in difficoltà o al contrario colpendo qualcuno alle spalle. Sarò io vecchia scuola. Si tratta di uno schema molto semplice ma rimane quello più efficace per me. Ciononostante Mustafa Ali è un’aggiunta di grande livello. Come lottatore sarebbe perfetto da stile X-Division ma probabilmente gli starebbe un po’ troppo stretta. Per il ...