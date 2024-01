Un accordo che guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024) Castellani Il piano Mattei assume una connotazione più precisa dopo la conferenza Italia-Africa: ora sono noti gli ambiti e la dotazione economica (si parte con 5,5 miliardi di investimenti). Il programma è ambizioso e punta a rinsaldare il legame tra Italia, una media potenza del Mediterraneo, e l’Africa, un continente sempre più strategico, soprattutto per l’energia: gas, petrolio, terre rare sono abbondanti e nella diversificazione che i Paesi occidentali devono attraversare per ragioni ambientali e geopolitiche è fondamentale avere solide partnership con gli Stati africani. Ciò significa anche nuove infrastrutture sul territorio africano e di collegamento con l’Europa che possono sostanziarsi in opportunità per le aziende italiane. Per l’Africa è inoltre cruciale l’ammodernamento dell’agricoltura, tema su cui possono instaurarsi collaborazioni convenienti. Infine, un piano di ...