Umana Reyer Venezia-Prometey | EuroCup | chiudere dignitosamente | ultime e diretta tv

(Di martedì 30 gennaio 2024) Una partita che non dirà nulla, certamente, ai fini della qualificazione al prossimo turno della fase a eliminazionedell’basket. La diciassettesima giornata della seconda coppa europea metterà di frontein una sfida che potrebbe migliorare le graduatorie delle due opponenti in gioco. Ini potrebbero attaccare il settimo posto attualmente detenuto da BC Wiolves scavalcando, appunto, la compagine inglese. La graduatoria, però, non sarà molto importante per gli italiani che sono già stati ufficialmente eliminati dalla competizione. Gli ucraini, a loro volta, potrebbero sfruttare gli incroci favorevoli (Besiktas giocherà contro Paris Basketball) cercando di superare i turchi bianconeri. Ecco tutto quello che c’è da ...

