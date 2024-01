Ultime Notizie Roma del 30-01-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esseri in primo piano in salita la strada per una tregua e Medio Oriente Ama SPA sapere di stare valutando la borsa di Intesa negoziata da Israele Stati Uniti Egitto e Qatar a Parigi ed uno stop definitivo al aggressione israeliana l’accordo Prevede invece due pause di 3 giorni ciascuna in Israele la la dell’ultradestra in maggioranza minaccia al governo l’accordo con l’amante responsabilità oggi il ministro della sicurezza significherebbe spaccatura del governo cresce intanto la tensione con l’iran e Stati Uniti il Regno Unito annunciano nuove sanzioni dopo l’attacco missilistica la base americana Tower 22 in Giordania il pentagono avverte che non saranno tollerate ulteriori Grazie che Washington rispondere in ...