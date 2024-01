Ultime Notizie Roma del 30-01-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per Yamaha Budapest in apertura su istruzioni del vicepremier è ministro degli Esteri Antonio tajani Ki segretario generale della Farnesina Ambasciatore Riccardo Guariglia ha convocato questa mattina al Ministero degli Esteri l’incaricato d’affari Repubblica di Ungheria su caso della ragazza italiana di tenuta Budapest i tuoi il papà della trentanovenne denuncia l’ambasciata sapeva di mia figlia in catene Questa volta mi sembra che si sia il ceduto si tratta di violazione delle norme comunitarie non è in sintonia con la nostra civiltà giuridica ha detto il ministro degli Esteri Antonio tajani gli unici che sapevano delle catene non hanno detto nulla Sono le persone dell’ Ambasciata Italiana in Ungheria Ilaria sotis è accusata di avere partecipato ad un’aggressione ...