Ultime Notizie Roma del 30-01-2024 ore 17 | 10

(Di martedì 30 gennaio 2024)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano che c’è la tensione con l’iran e Stati Uniti il Regno Unito annunciano nuove sanzioni dopo l’attacco cantieristica la base americana in Giordania il pentagono andate che non saranno tollerati ulteriori minacce risponderanno in modo consequenziale nuovi attacchi ma non cerchiamo una guerra con l’iran è un conflitto ampio Medio Oriente ha detto il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Gian Kirby in Siria è stata presa di Mira un’altra base militare americana da razzi sparati da forte filo iraniane Intanto sono ore di attesa nello sport diplomatico per gli ortaggi Agata la bozza d’Intesa negoziato tra Israele e Stati Uniti Egitto Catania Parigi che prevede un piano pausa di 30 giorni che porterebbe rilascio delle ...