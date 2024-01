Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno cholesterin apertura di giornale dell’ufficio politico di hamas sta studiando la proposta di cessate il fuoco e lavorate a Parigi nel corso del colloquio tra i capi della CIA del mostarde dell’intelligence egiziana la presenza del primo ministro del Qatar e annunciato mi recherò al Cairo per discutere i dettagli del piano perché per ammazzare la priorità è porre fine alla offensiva italiana con il ritiro delle sue forze della striscia di Gaza spiegato ma sei aperto tutte le proposte serie e praticabile che possono portare ad un cessate-il-fuoco aggiunto intanto decine di persone sono rimaste uccise o ferite nelleore in bombardamenti delle forze italiane contro zone nel centro nel sud della striscia denuncia all’agenzia di stampa palestinese ...