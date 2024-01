Ultime Notizie Roma del 30-01-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 gennaio 2024)dailynews radiogiornale il primo impianto di neuralink non essere effettuato domenica il paziente si sta riprendendo bene i risultati iniziali mostrano un promettente allevamento dei picchi di neuroni ha ferma elon.su X nel progetto dispositivi connessi da impiantare nel cervello per comunicare con il computer direttamente attraverso il pensiero è aperto a Budapest il processo Ilaria Zanichelli italiano accusato di aver aggredito due estremisti di destra che si trova in carcere in Ungheria da quasi un anno l’imputato è comparso il nome in catene con le manette ai polsi con i piedi legati da ceppi di cuoio con Lucchetti accennando un sorriso molto al pubblico una donna delle forze di sicurezza da trascinava per una catena che dura la guerra in Medio Oriente E presentati americani sono stati uccisi almeno 25 feriti in un attacco di droni su una base Giordani al ...