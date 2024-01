Ultime news Napoli | buone notizie per Mazzarri da Castel Volturno | un azzurro sulla via del recupero

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 gennaio 2024) Dopo l’impegno contro la Lazio allo Stadio Olimpico, ilha ripreso oggi ad allenarsi a: aggiornamento sugli infortunati. Ilsi trova in una fase interlocutoria della propria stagione. Gli azzurri, infatti, dalla Supercoppa Italiana giocata in Arabia Saudita in poi hanno dato buoni segnali di rinascita. Soprattutto dal punto di vista difensivo, grazie al passaggio alla difesa a tre, gli azzurri hanno fatto grandi passi in avanti. Resta da mettere a posto la fase offensiva. Contro la Lazio, infatti, gli azzurri non hanno creato nessun pericolo dalle parti di Ivan Provedel. Il, però, è riuscito comunque a portare a casa un punto importante e ora attende i rientri degli assenti per provare a svoltare definitivamente la stagione. Nel frattempo gli azzurri hanno ripreso ...