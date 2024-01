UFFICIALE – Robustellini prolunga il suo contratto con Inter Women

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'Inter annuncia attraverso un comunicato, il rinnovo di contratto per Chiara, difensore della squadra Femminile allenata da coach Rita Guarino. RINNOVO – "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovamento di contratto di Chiara. Il difensore classe 2003 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027".