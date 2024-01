UE | grande sostegno alle start-up che sviluppano intelligenza artificiale

(Di martedì 30 gennaio 2024) Nel discorso sullo stato dell’Unione 2023, la Presidente Ursula von der Leyen ha annunciato una nuova iniziativa volta a mettere i supercomputer europei a disposizione delle-up europee innovative nel settore dell’IA perché possano L’UE in prima linea nel supercalcolo A novembre 2023 la Commissione ha lanciato la Large AI Grand Chnge, lasfida dell’IA di grandi dimensioni, un premio che offre unfinanziario-up nel settore dell’IA e l’accesso al supercalcolo. L’Unione europea è attualmente in prima linea nel supercalcolo a livello mondiale. Grazie agli sforzi dell’impresa comune EuroHPC, tre dei supercomputer dell’UE sono fra i migliori al mondo: LEONARDO LUMI MareNostrum5. Con l’imminente ampliamento delle capacità dell’impresa comune EuroHPC si ...

Massimiliano Varrese ha proposto uno sciopero della fame ai suoi coinquilini del Grande Fratello per sostenere il desiderio di Alex Schwazer di ... (movieplayer)

"Sulla continuità del Sostegno , il tema è aperto da anni, so che il ministro Valditara sta lavorando sulle risposte più opportune, per garantire a ... (orizzontescuola)

La struttura per accogliere neonati abbandonati è stata installata la scorsa primavera vicino alla Parrocchia del Nuovo Torrione ...«I cortei di trattori che percorrono le strade regionali sono il sintomo di un disagio reale. Un disagio che Cia-Agricoltori italiani ha già portato in piazza, a Roma, il 26 ottobre scorso con lo ...La Commissione vara un pacchetto di misure per sostenere le start-up e le PMI europee nello sviluppo di un’intelligenza artificiale affidabile che rispetti i valori e le norme dell’UE.