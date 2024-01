Ue e Ungheria in stallo su aiuti a Kiev | ' situazione difficile'

(Di martedì 30 gennaio 2024) Fumata grigia al termine della riunione degli ambasciatori dei 27 in vista del Consiglio europeo straordinario sulla revisione del bilancio comune e sul finanziamento da 50 miliardi all'. Laresta "e relativamente tesa" e l'incontro dei Rappresentanti Permanenti (Coreper II), si apprende da fonti europee, è stato aggiornato a mercoledì alle 8.30. I negoziati con l'continuano, ad un alto livello, mentre Budapest ha spiegato di essere pronta a lavorare in maniera costruttiva e a trovare una soluzione accettabile a 27 all'interno della revisione del bilancio. Gli Stati membri, si apprende ancora, hanno richiamato la loro volontà a trovare una soluzione a 27 e la maggior parte ha sottolineato la necessità che anche una soluzione a 26 sia percorribile. La presidenza belga, nel corso ...

