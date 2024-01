Ue approva aiuti Italia a investimenti nell’idrogeno industriale

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 30 gennaio 2024) La Commissione europea hato, oggi a Bruxelles, un regimeno dida 550 milioni di euro a sostegno diper l'uso dell'idrogeno nei processi industriali, con la finalità di promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni nette, in linea con il pianodel Green Deal europeo. Gli, finanziati mediante risorse assegnate al Pnrr, saranno concessi sotto forma di sovvenzioni dirette. Il regime diè statoto nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione per glidi Stato, che la Commissione ha adottato il 9 marzo 2023 e modificato il 20 novembre 2023 per sostenere misure in settori chiave finalizzate ad accelerare la transizione verde e la riduzione dalla ...