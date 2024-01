Udinese | ultime ore di mercato ma senza sussulti

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.Manca sempre meno alla fine del mercato e di conseguenza i bianconeri devono fare gli ultimi scudi per salvare tutti i titolari. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere ...Il problema persiste da un po’. Negli ultimi quattro anni, arrivati a questo punto della stagione, il Milan inizia a subire qualcosa in più delle altre squadre. Esempi: annata 2020-21, 25 reti incassa ...