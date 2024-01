Udinese infuriata per il ripensamento di ADL | saltato Perez

(Di martedì 30 gennaio 2024) Rai Sport – Il giornalista Rai esperto di mercato, Ciro Venerato, in diretta a Calcio Totale ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Alcuni dirigenti spingono per confermare Ostigard. L'Udinese è infuriata: fino a sabato il patron azzurro trattava per chiudere, ma dopo la gara con la Lazio ha cambiato idea".Napoli chiude le porte a Perez: De Laurentiis cambia rotta. Udinese furiosa: le ultime notizie sul mercato. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Gli ultimi giorni di mercato sono sempre i più frenetici e, per il N ...Colpo di scena: il Napoli ha bloccato la cessione di Leo Ostigard e di conseguenza anche l’acquisto di Nehuen Perez dall’Udinese. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: La notizia da t ...