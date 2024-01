Ucraina | Russia | “Abbattuti nella notte 21 droni Kiev in 5 regioni”

(Adnkronos) – La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina , a quasi 2 anni dall’inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase ... ()

«Le porte della Nato sono aperte, restano aperte, anche per l'Ucraina, che diventerà membro della Nato». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken senza comunque indicare come e ...(Adnkronos) – Le forze di difesa aerea della Russia hanno distrutto la scorsa notte 21 droni ucraini sui territori delle regioni di Crimea, Belgorod, Bryansk, Kaluga e Tula. Lo ha riferito il minister ...La visita potrebbe rilanciare la mediazione di Ankara sull'Ucraina, interrotta nel 2022 dopo qualche iniziale successo. E' giallo sulle dimissioni del comandante in capo ucraino ...