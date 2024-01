Ucraina | Russia | “Abbattuti nella notte 21 droni Kiev in 5 regioni”

(Adnkronos) – La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina , a quasi 2 anni dall’inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase ... ()

(Adnkronos) – La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina , a quasi 2 anni dall’inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase ... (ildenaro)

Mosca: 'Abbattuti nella notte 21 droni Kiev sui territori delle regioni di Crimea, Belgorod, Bryansk, Kaluga e Tula' ...Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere lo scorso aprile per tradimento e diffusione di «false informazioni» sulla guerra russa in Ucraina, è stato in isolamento per i quattro mesi ...La visita potrebbe rilanciare la mediazione di Ankara sull'Ucraina, interrotta nel 2022 dopo qualche iniziale successo. E' giallo sulle dimissioni del comandante in capo ucraino ...