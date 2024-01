Ucraina | Kiev | ' Mosca non vuole restituire corpi prigionieri presumibilmente sull' Il-76'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 gennaio 2024), 30 gen. (Adnkronos) - La Russia non mostra alcuna volontà dideidi guerra ucrainimorti nell'incidente aereo dell'Il-76 il 24 gennaio. Lo ha detto a Suspilne il portavoce dell'intelligence militare(Hur) Andrii Yusov. La Russia ha affermato che l'aereo militare russo precipitato nell'oblast russo di Belgorod la scorsa settimana è stato distrutto dalle forze ucraine e che trasportava 65ucraini. L'ha negato la versione dei fatti die ha chiesto un'indagine internazionale, che la Russia ha rifiutato. Yusov ha ricordato che fino ad ora non esiste alcuna prova della presenza deidi guerra'aereo precipitato, a parte le affermazioni della Russia. "Al momento non c'è alcuna disponibilità a trasferire idalla loro Russia. Tuttavia, tali richieste continuano da parte nostra", ha aggiunto Yusov.